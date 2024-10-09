Almanya’da köpek vergisi rekoru! Başka hangi ülkeler köpek vergisi alıyor? Avrupa’da neden köpek yok?

Türkiye, artık milli güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunmuş, ilk 5 madde kabul edilmişti.
Söz konusu düzenlemeyle Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.
Türkiye'deki yeni düzenleme gündemdeyken Almanya'da köpek sahiplerine yönelik uygulanan vergilendirme sistemi de çok konuşulmuştu.
Almanya Federal İstatistik ofisinden yapılan açıklamada köpek vergisinde rekor kırıldığı ifade edildi.
421 MİLYON EURO VERGİ TOPLANDI
Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon euro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2022'ye kıyasla yüzde 1,6 ile rekor seviyeye yükseldi.
Söz konusu açıklamada, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının arttığı anlamına gelmiyor." denildi.
VERGİ MİKTARI, İLGİLİ BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENİYOR
Açıklamada, "Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği belirtilerek, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2023'te ortalama yüzde 17 arttığı kaydedildi.
Öte yandan, köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor. Almanya'da, köpek vergisi her yıl ödeniyor ve ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.