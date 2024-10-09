Almanya’da köpek vergisi rekoru! Başka hangi ülkeler köpek vergisi alıyor? Avrupa’da neden köpek yok?

Türkiye, artık milli güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunmuş, ilk 5 madde kabul edilmişti. Söz konusu düzenlemeyle Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Türkiye'deki yeni düzenleme gündemdeyken Almanya'da köpek sahiplerine yönelik uygulanan vergilendirme sistemi de çok konuşulmuştu.

Almanya Federal İstatistik ofisinden yapılan açıklamada köpek vergisinde rekor kırıldığı ifade edildi. 421 MİLYON EURO VERGİ TOPLANDI

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon euro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2022'ye kıyasla yüzde 1,6 ile rekor seviyeye yükseldi. Söz konusu açıklamada, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının arttığı anlamına gelmiyor." denildi.