Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, yaralılar olduğu bilgisi de verildi.
01.05.2019 15:03
- Son Güncelleme: 01.05.2019 15:04
1 Mayıs gösterilerinde sendikalar, siyasi partiler, Sarı Yelekliler, çevreciler, aktivistler ile toplumun geniş bir kesimini temsil eden örgütler sokaklara iniyor. Hükümet, 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Bir çok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.
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