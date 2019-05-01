Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

1 Mayıs gösterilerinde sendikalar, siyasi partiler, Sarı Yelekliler, çevreciler, aktivistler ile toplumun geniş bir kesimini temsil eden örgütler sokaklara iniyor. Hükümet, 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Bir çok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.