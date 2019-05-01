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Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, yaralılar olduğu bilgisi de verildi.

01.05.2019 15:03 - Son Güncelleme: 01.05.2019 15:04
Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

Fransa'da 1 Mayıs gösterileri sırasında çıkan olaylarda polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonrası Paris polisi bir açıklama yaparken ilk etapta 35 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

Göstericilerle polis arasında yaşanan çatışma sırasında çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

SARI YELEKLİLER SOKAKLARDA
Fransa'da Sarı Yelekliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokaklara akın etti. Fransa genelinde gösteriler nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

Fransa'da Sarı Yelekliler'in yaklaşık 6 aydır ülke genelinde sürdürdüğü hükümet karşıtı şiddet eylemlerinin bir benzerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de olması bekleniyor.

Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

1 Mayıs gösterilerinde sendikalar, siyasi partiler, Sarı Yelekliler, çevreciler, aktivistler ile toplumun geniş bir kesimini temsil eden örgütler sokaklara iniyor. Hükümet, 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Bir çok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.

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