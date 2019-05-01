Düşes Meghan Markle doğum yaptı mı? Kraliyet bebeği ile ilgili şok iddia!

Attığı her adım olay olan Meghan Markle yakın markajda... Şu günlerde doğum yapması beklenen Meghan Markle, doğum sonrası eltisi Meghan Markle gibi kameralara önüne çıkmayacak. Hal böyle olunca tüm dünya şu soruyu soruyor 'Meghan Markle doğum yaptı mı?' Zira İngiliz basınının ortaya attığı iddialar da bu yönde. Meghan Markle'ın çoktan doğum yaptığı ve evlerinde bir hareketlilik yaşandığı belirtiliyor.

01.05.2019 12:46 - Son Güncelleme: 01.05.2019 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





