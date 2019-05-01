Düşes Meghan Markle doğum yaptı mı? Kraliyet bebeği ile ilgili şok iddia!
Attığı her adım olay olan Meghan Markle yakın markajda... Şu günlerde doğum yapması beklenen Meghan Markle, doğum sonrası eltisi Meghan Markle gibi kameralara önüne çıkmayacak. Hal böyle olunca tüm dünya şu soruyu soruyor 'Meghan Markle doğum yaptı mı?' Zira İngiliz basınının ortaya attığı iddialar da bu yönde. Meghan Markle'ın çoktan doğum yaptığı ve evlerinde bir hareketlilik yaşandığı belirtiliyor.
İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın anne olup olmadığı üzerindeki sır perdesi hala aralanmadı. Doğumunu gözlerden uzak yapıp, bebeğini de kamuoyuna tanıtmak için zaman geçmesini bekleyeceği açıklanan Sussex Düşesi Meghan Markle ile ilgili bir iddia ortalığı bir kez daha hareketlendirdi.
Bütün dünya Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin doğum haberini beklerken ardı ardına çeşitli teoriler de ortaya atıldı. Özellikle son günlerde bebeğin çoktan dünyaya geldiği ve ailenin bunu henüz açıklamadığı konuşuluyor. Kraliçe'nin, torunu Prens Harry ile Meghan Markle'ın taşındığı Frogmore House'u ziyaret etmesi de bu iddiaları güçlendirdi.
HERKES EVİNDE AKIN ETTİ
Hatta İngiliz basınına yansıyan bir başka habere göre Markle ve Prens Harry'yi ziyaret eden tek kişi Kraliçe değildi. Geçtiğimiz günlerde Prens William ile eşi Kate Middleton'ın da çifti ziyaret ettiği iddiaları ortaya atıldı. Tüm bunlar da Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeğinin dünyaya geldiği iddialarını alevlendirdi.