Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı
Birazdan göreceğiniz görüntüler 'Yok artık' dedirten cinsten... İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde bir adam, eşi benzeri görülmemiş bir rezalete imzasını attı, sosyal medyada yayıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, pantolonunu indirip tuvaletini yaptıktan sonra, hiçbir şey olmamış gibi durakta otobüsten indi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE AKILLARA DURGUNLUK VEREN GÖRÜNTÜ
İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; mide bulandıran olay önceki gün 23.45 sıralarında Strood durağı yakınlarda yaşandı.
Bir yolcu oturduğu koltuğa tuvaletini yaparak otobüsteki diğer yolcuları şoke etti. Otobüsü işleten firma ise, görüntüleri yayınlayarak bir de çağrı yaptı.
METRODA İĞRENÇ OLAY
Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.
Metroda bir sapık, ayakta duran etekli bir kadının uygunsuz fotoğrafını çekmeye çalışırken yanında oturan yolcu duruma müdahale etti. Yerini genç kadına veren adam sosyal medyada büyük övgü topladı.
Çin'deki metroda çekilen bir video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Çin'deki bir metroda çekilen görüntüde elinde akıllı telefonuyla oynayan sapık bir adamın ayakta duran kadın yolcunun eteğinin altından telefonunu uzatıyor.