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Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Birazdan göreceğiniz görüntüler 'Yok artık' dedirten cinsten... İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde bir adam, eşi benzeri görülmemiş bir rezalete imzasını attı, sosyal medyada yayıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, pantolonunu indirip tuvaletini yaptıktan sonra, hiçbir şey olmamış gibi durakta otobüsten indi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

17.09.2019 11:15 - Son Güncelleme: 17.09.2019 11:21
Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE AKILLARA DURGUNLUK VEREN GÖRÜNTÜ

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; mide bulandıran olay önceki gün 23.45 sıralarında Strood durağı yakınlarda yaşandı.

Bir yolcu oturduğu koltuğa tuvaletini yaparak otobüsteki diğer yolcuları şoke etti. Otobüsü işleten firma ise, görüntüleri yayınlayarak bir de çağrı yaptı.

Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

"Dün gece 23.45'te koltuğumuza pisledikten sonra Strood durağında inan adama" hitaben yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yüzünüzü göstermeye karar verdik, zira utanmalısınız. Umarız ki biri çıkıp adınızı verir ve böylece biz de meseleyi daha ileri götürebiliriz."

Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Şirket otobüsteki kamera sistemi tarafından anbean kaydedilen görüntüleri de yayınladı.

Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

METRODA İĞRENÇ OLAY

Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.

Otobüste akıllara durgunluk veren olay! Pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Metroda bir sapık, ayakta duran etekli bir kadının uygunsuz fotoğrafını çekmeye çalışırken yanında oturan yolcu duruma müdahale etti. Yerini genç kadına veren adam sosyal medyada büyük övgü topladı.

Çin'deki metroda çekilen bir video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Çin'deki bir metroda çekilen görüntüde elinde akıllı telefonuyla oynayan sapık bir adamın ayakta duran kadın yolcunun eteğinin altından telefonunu uzatıyor.

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