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Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ölümü hala dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri olan Prenses Diana'nın ses kayıtları ortaya çıktı. Annesiyle olan ses kayıtları oldukça çarpıcı.

30.01.2019 13:56 - Son Güncelleme: 30.01.2019 16:36
Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

Prenses Diana'nın ölümünden sadece bir kaç ay önce annesi Frances Shand Kydd'la yaptığı telefon görüşmeleri, prensesin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı. Prenses Diana'nın uşağı ve yakın arkadaşı olan Paul Burrell'in şahit olduğu telefon görüşmelerinde anne Frances kızına çok ağır ithamlarda bulunmuş.

Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

Anne Frances ve Prenses Diana arasında geçen son konuşmalar ölümünden 2 ay kadar öncedi.

Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

renses bir gün telefonun başında umutsuzca dururken odasına uşağı ve sırdaşı Paul Burrell girer. Prenses el işaretiyle telefonu dinlemesini ister. Burell ise duyduğu sesin Frances Shand Kydd olduğunu hemen anlar.

Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

Görüşmenin gerçekleştiği günler Prenses Diana'nın müslüman işadamı Dodi El Fayed ile ilişkisinin artık ayyuka çıktığı dönemlere denk gelir. Basında her gün Dodi ve Diana'nın fotoğraflarının yayınlanması anne Frances'i iyiden iyiye sinirlendirmişti.

Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

Bir yandan kraliyet ailesine direnen Prenses Diana diğer yandan annesiyle uğraşmak zorunda kalmış.

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