Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı
Ölümü hala dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri olan Prenses Diana'nın ses kayıtları ortaya çıktı. Annesiyle olan ses kayıtları oldukça çarpıcı.
30.01.2019 13:56 - Son Güncelleme: 30.01.2019 16:36
Prenses Diana'nın ölümünden sadece bir kaç ay önce annesi Frances Shand Kydd'la yaptığı telefon görüşmeleri, prensesin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı. Prenses Diana'nın uşağı ve yakın arkadaşı olan Paul Burrell'in şahit olduğu telefon görüşmelerinde anne Frances kızına çok ağır ithamlarda bulunmuş.
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