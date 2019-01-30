Ölümüyle dünyayı sarsan Prenses Diana hakkında şok gerçek! Ses kayıtları ortaya çıktı

Prenses Diana'nın ölümünden sadece bir kaç ay önce annesi Frances Shand Kydd'la yaptığı telefon görüşmeleri, prensesin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı. Prenses Diana'nın uşağı ve yakın arkadaşı olan Paul Burrell'in şahit olduğu telefon görüşmelerinde anne Frances kızına çok ağır ithamlarda bulunmuş.