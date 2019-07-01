Okyanusun derinliklerinden yine ortaya çıktı! Büyük felaketin kehaneti olarak görülüyor

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan ve derin sularda yaşadığı bilinen balık, bölge sakinleri tarafından sığ bir noktada bulundu. Compostela Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetim Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflar için, balığın sığ bir noktada canlı olarak bulunduğu fakat balığın hassas olduğu özelliğini bilmeyen kişiler sebebiyle balığın öldüğü notu düşüldü.