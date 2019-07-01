Okyanusun derinliklerinden yine ortaya çıktı! Büyük felaketin kehaneti olarak görülüyor
Dünyanın kabuslarından biri olan doğal afetlerin, hayvanlar ile bir bağı olabilir mi? Deprem ve tsunami gibi doğa felaketlerinden önce hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği ise sıkça tartışılıyor. İşte bu nedenle kıyıya vuran bu kürek balığı bir felaket habercisi olarak görülüyor. Özellikle son zamanlarda sık sık kıyıya vurması endişeyi arttırıyor.
Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde, çok fazla deprem meydana geliyor. Herkesin korkulu rüyası haline gelen deprem ve tsunami gibi doğa felaketlerinden önce hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği ise sıkça tartışılıyor. Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürek balığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.
Özellikle 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi öncesinde kürek balığının kıyıya vurduğu ve bunun bir tür felaket işareti olduğu tartışmaları hız kazanmıştı. Büyük depremler öncesinde sığ sularda yüzen ve bir süre sonra kıyıya vurduğu düşünülen kürek balığı bu defa Filipinler'in Compostela kenti sahilinde görüldü.
Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan ve derin sularda yaşadığı bilinen balık, bölge sakinleri tarafından sığ bir noktada bulundu. Compostela Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetim Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflar için, balığın sığ bir noktada canlı olarak bulunduğu fakat balığın hassas olduğu özelliğini bilmeyen kişiler sebebiyle balığın öldüğü notu düşüldü.
Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel kanıt bulunmuyor. Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor. Balığı bulan kişi, balığın fotoğrafını "Vichayito'da bu balığı kıyıda bulduk, umarız kazara kıyıya vurmuştur ve kötü bir olayın habercisi değildir" notu ile sosyal medyada paylaşmıştı.