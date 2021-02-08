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Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet Donanması askerlerin adlarının karıştığı skandallarla zor günler yaşıyor. Daha önce striptiz kulüplere, barlara giden ve bu konuda emirlere uymayan askerlerin skandalları patlak vermişti. Şimdi ise 29 yaşında kadın bir teğmenin deniz altında müstehcen içerikli videolar çektiği ortaya çıktı.

08.02.2021 08:59 - Son Güncelleme: 08.02.2021 09:42
Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın adının karıştığı rezaletlere bir yenisi daha eklendi. 2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant geçtiğimiz aylarda yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.

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Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı

Şimdi de Kraliyet Donanması'ndan bir teğmen, çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla uygunsuz videolar çekerken yakalandı. Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki Teğmen Claire Jenkins, Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıktı.

Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı

Teğmen Claire Jenkins'in öfkeli üsleri, kadının sipariş üzerine sattığı cinsel içerikli videoların ortaya çıkması üzerine soruşturma başlattı. Kadının ayrıca adının Liam Doddington olduğu öğrenilen denizci sevgilisi bile birlikte düzenli olarak müstehcen görüntüler paylaştığı da ortaya çıktı.

Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı

Kraliyet Donanması'nda, çiftin yabancı ajanlar tarafından şantaja uğrayabileceğine dair korkular bile var. Jenkins, geçen hafta kendisiyle yüzleşen üslerine gizli hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı

Ancak hafta sonu boyunca yeni görüntüler yayınlamaya devam etti. Donanmadan bir kaynak, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Bu kişi, boş zamanlarında yaptığı şeyin bu olduğuna dair patronlarına karşı açık ve dürüst davrandı." dedi