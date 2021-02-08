Nükleer denizaltında skandal! Kadın teğmenin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
İngiliz Kraliyet Donanması askerlerin adlarının karıştığı skandallarla zor günler yaşıyor. Daha önce striptiz kulüplere, barlara giden ve bu konuda emirlere uymayan askerlerin skandalları patlak vermişti. Şimdi ise 29 yaşında kadın bir teğmenin deniz altında müstehcen içerikli videolar çektiği ortaya çıktı.
08.02.2021 08:59
- Son Güncelleme: 08.02.2021 09:42
Şimdi de Kraliyet Donanması'ndan bir teğmen, çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla uygunsuz videolar çekerken yakalandı. Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki Teğmen Claire Jenkins, Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıktı.