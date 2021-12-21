New York Times SİHA'ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi
Dünyanın gündeminden düşmeyen SİHA'lar yine bir gazetenin manşetlerini süsledi. New York Times gazetesi Etiyopya'da başkentin 130 kilometre yakınına kadar gelen isyancı güçlerin durdurulmasında SİHA'ların etkili olduğunu söyledi. Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA).
Uluslararası haber ajansları, Pazartesi günü Etiyopya'daki isyancıların iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğünü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığını 'son dakika' koduyla geçti.
Öyle ki, 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bizzat cepheye gidip savaşacağını ilan etmiş, Addis Ababa sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapılmıştı.
Dönüm noktasının perde arkasını yazan New York Times gazetesindeki haberin başlığı, oldukça çarpıcıydı: 'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi.'
Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA).