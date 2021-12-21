Vav TV İzle
Haberler Dünya New York Times SİHA'ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

New York Times SİHA'ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

Dünyanın gündeminden düşmeyen SİHA'lar yine bir gazetenin manşetlerini süsledi. New York Times gazetesi Etiyopya'da başkentin 130 kilometre yakınına kadar gelen isyancı güçlerin durdurulmasında SİHA'ların etkili olduğunu söyledi. Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA).

21.12.2021 09:21 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:21
New York Times SİHA’ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

Uluslararası haber ajansları, Pazartesi günü Etiyopya'daki isyancıların iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğünü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığını 'son dakika' koduyla geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
New York Times SİHA’ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

Öyle ki, 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bizzat cepheye gidip savaşacağını ilan etmiş, Addis Ababa sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapılmıştı.

New York Times SİHA’ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

Ancak bir ayda tüm dengeler değişti, TPLF sözcüsü Getachew Reda Twitter hesabından Amhara ve Afar bölgelerinden isyancıların ayrıldığını yazdı. Açıklama yapan ABD, çekilmenin diplomasiye daha geniş bir kapı açabileceğini umuyor.

New York Times SİHA’ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

Dönüm noktasının perde arkasını yazan New York Times gazetesindeki haberin başlığı, oldukça çarpıcıydı: 'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi.'

New York Times SİHA’ları yere göğe sığdıramadı: Savaşın kaderini Bayraktar TB2 belirledi

Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA).

SON DAKİKA