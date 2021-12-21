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Fransa'yı karıştıran iddia! Macron'un karısı Brigitte Macron erkek olarak mı doğdu? Dava açmaya hazırlanıyor

Fransa'da ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

21.12.2021 09:19 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:31
Fransa’yı karıştıran iddia! Macron’un karısı Brigitte Macron erkek olarak mı doğdu? Dava açmaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar sonrası dava açmaya hazırlanıyor.

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Fransa’yı karıştıran iddia! Macron’un karısı Brigitte Macron erkek olarak mı doğdu? Dava açmaya hazırlanıyor

Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "erkek" olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddia edilmişti.

Fransa’yı karıştıran iddia! Macron’un karısı Brigitte Macron erkek olarak mı doğdu? Dava açmaya hazırlanıyor

Trogneux, Brigitte Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor.

Fransa’yı karıştıran iddia! Macron’un karısı Brigitte Macron erkek olarak mı doğdu? Dava açmaya hazırlanıyor

Fransız basınında yer alan ve Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırılan haberlerde, Brigitte Macron'un hakkındaki iddialar üzerine şikayetçi olmaya hazırlandığı ifade edildi.

Fransa’yı karıştıran iddia! Macron’un karısı Brigitte Macron erkek olarak mı doğdu? Dava açmaya hazırlanıyor

Brigitte Macron konuyu yargıya taşıyacağını açıklayarak haberleri doğruladı.

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