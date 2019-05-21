NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü orduya sahip 10 ülkesi belli oldu. Global Firepower isimli internet sitesi hazırladığı, sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındığı listedeki peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte NATO'nun en güçlü 10 ordusuna sahip o ülkeler...

21.05.2019 01:24 - Son Güncelleme: 21.05.2019 01:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





