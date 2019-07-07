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NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! "Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir"

Uzaylılar hakkında birçok konu hala gizemini korurken NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba bir iddia geldi! ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti. Uzaylılarla ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Silvano P. Colombano, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi. Çalışmasını "Decoding Alien Intelligence" konferansında sunan Colombano, bu "son derece küçük ve zeki varlıkların" insan teknolojisinin çok ötesine geçmiş ve hatta yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. İşte NASA'nın korkutan uzaylı açıklamasının detayları...

07.07.2019 14:22 - Son Güncelleme: 07.07.2019 14:22
NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir

NASA çalışanı bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaylılar konusunda dünyayı dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. Silvano P. Colombano, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi.

NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.

NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir

Silvano P. Colombano, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi.

NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi.

NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir

Dünya dışı yaşam hakkındaki mevcut bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen Colombano, üstün özellikleri olan yabancı bir yaşam formundan Dünya'ya yapılmış bir ziyareti gözden kaçırmış ve bunun "geleneksel karbon temelli yaşamdan" çok farklı olabileceğini ileri sürdü.

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