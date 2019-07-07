NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! "Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etmiş olabilir"

Uzaylılar hakkında birçok konu hala gizemini korurken NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba bir iddia geldi! ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti. Uzaylılarla ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Silvano P. Colombano, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi. Çalışmasını "Decoding Alien Intelligence" konferansında sunan Colombano, bu "son derece küçük ve zeki varlıkların" insan teknolojisinin çok ötesine geçmiş ve hatta yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. İşte NASA'nın korkutan uzaylı açıklamasının detayları...

07.07.2019 14:22 - Son Güncelleme: 07.07.2019 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





