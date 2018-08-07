NASA uzaydan görüntüledi! California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
ABD'nin California eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. Diğer yandan NASA ise yangının büyüklüğünü göstermek adına uzaydan çekilen görüntüleri dünyayla paylaştı.
7 Ağustos 2018 Salı, 09:27:45 Güncelleme: 09:30:46
Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açtı.
Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 43 dereceye kadar çıkmasının beklendiği eyalette 16 farklı bölgede etkili olan yangınların daha fazla büyümesinden endişe duyuluyor.
California'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.
Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7'ye yükseldi.
Ayrıca, geçen haftadan bu yana binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.