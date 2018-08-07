NASA uzaydan görüntüledi! California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

ABD'nin California eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. Diğer yandan NASA ise yangının büyüklüğünü göstermek adına uzaydan çekilen görüntüleri dünyayla paylaştı.

7 Ağustos 2018 Salı, 09:27:45 Güncelleme: 09:30:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





