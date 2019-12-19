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NASA paylaştı, 'kırmızı' harita dünya dehşete düştü! Dünyanın sonu mu geliyor?

Pek çok kişi tarafından ciddiye alınmasa da, küresel ısınma tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini paylaştı. NASA'nın yayınladığı son harita, görenleri kara kara düşündürecek hatta dehşete düşürecek kadar 'kırmızı'... Üstelik bundan yıllar sonrasını anlatmıyor. Kasım ayındaki durumu gösteriyor.

19.12.2019 10:39 - Son Güncelleme: 19.12.2019 10:51
NASA paylaştı, 'kırmızı' harita dünya dehşete düştü! Dünyanın sonu mu geliyor?

Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita gören herkesi korkutmaya yetti. Kuzey yarım kürede kış aylarına girilmesine rağmen Dünya'nın 'ateşi' düşmüyor.

NASA paylaştı, 'kırmızı' harita dünya dehşete düştü! Dünyanın sonu mu geliyor?

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece kaydedilmişti. Bu da bir rekordu. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

NASA paylaştı, 'kırmızı' harita dünya dehşete düştü! Dünyanın sonu mu geliyor?

Alaska'da yaz aylarında altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki tüm rekorları aşmıştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda sıcaklar yüzünden yangın çıktı. Tropik kuşağa yakın Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

NASA paylaştı, 'kırmızı' harita dünya dehşete düştü! Dünyanın sonu mu geliyor?

Diğer yandan aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

NASA paylaştı, 'kırmızı' harita dünya dehşete düştü! Dünyanın sonu mu geliyor?

NASA'ya göre tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

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