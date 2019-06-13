NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

NASA, uzay çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü herkesi şoke etti. NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur.

13.06.2019 13:17 - Son Güncelleme: 13.06.2019 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





