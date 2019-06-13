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NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

NASA, uzay çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü herkesi şoke etti. NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur.

13.06.2019 13:17 - Son Güncelleme: 13.06.2019 13:19
NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

NASA, Ay'a dönük Apollo uçuşlarında, Skylab uzay istasyonu ve daha sonra uzay mekiği gibi çalışmalarla her zaman ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Günümüzde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu desteklemekte ve yeni Ares I ve Ares V iniş araçlarını geliştirmektedir.

NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

Uzay programı çalışmalarının yanı sıra uzun vadeli sivil ve askeri roket çalışmaları da NASA'nın çalışma alanlarının arasındadır.

NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

NASA, Mars'ta yüksek çözünürlükte çekmiş olduğu fotoğrafları yayınladı.

NASA bu kareleri ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren fotoğraflar... (NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı)

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...

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