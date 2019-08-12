NASA açıkladı: Dünyaya doğru geliyor, felaketi getiriyor! Adım adım yaklaşıyor...

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya doğru ilerleyen bir asteroit tespit ettiğini açıkladı. Dünya'ya Venüs'ten daha yakın olacağı belirtilen asterot, adım adım bir felaketi de kapıya getiriyor olabilir.

12.08.2019 15:08 - Son Güncelleme: 12.08.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





