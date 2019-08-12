NASA açıkladı: Dünyaya doğru geliyor, felaketi getiriyor! Adım adım yaklaşıyor...
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya doğru ilerleyen bir asteroit tespit ettiğini açıkladı. Dünya'ya Venüs'ten daha yakın olacağı belirtilen asterot, adım adım bir felaketi de kapıya getiriyor olabilir.
12.08.2019 15:08
- Son Güncelleme: 12.08.2019 15:20
NASA uzmanları, Cheops Piramidi olarak bilinen 'Büyük Giza Piramidi' büyüklüğünde dünyaya doğru ilerleyen dev bir asteroit keşfetti. NASA'ya göre, gök cisimlerinin Dünya'ya maksimum yaklaşımı bu ay gerçekleşecek.
Uzmanlar, gezegenimizle çarpışan bir asteroit ihtimalinin dışlandığını söylüyor.
Büyüklüğü, Cheops Piramidi olarak bilinen Büyük Giza Piramidi'nin boyutunu aşıyor. Araştırmacılara göre, yeni keşf edilen uzay nesnesinin çapı, Cheops piramidinin çapından 20 metre daha fazla olan 160 metredir.
NASA'ya göre, gök cisimlerinin dünyaya maksimum yaklaşımı bu ay gerçekleşecek.
BÜYÜK FELAKET
28 Ağustos'ta, asteroit Dünya'ya Venüs'ten 40 kat daha yakın olacak. Uzmanlar, gezegenimizle çarpışan bir asteroit ihtimalinin dışlandığını söylüyor.