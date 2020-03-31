Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...
Koronavirüs salgını küresel bir krize dönüşürken, milyonlarca insan salgından etkilendi. Hindistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 100 milyon göçmen işçinin köylerine dönme çabası trajediye dönüştü.
31.03.2020 12:24
- Son Güncelleme: 31.03.2020 12:24
Ancak yalnız değildi. Hindistan'ın her yerinden milyonlarca göçmen işçi şehirlerden kaçıp köylerdeki evlerine gidiyor. Büyükşehir ekonomisinin belkemiği olan o kayıt dışı işçiler konut inşa ediyor, yemek pişiriyor, eve yemek servisi yapıyor, salonlarda saç kesiyor, otomotiv üretimi yapıyor veya gazete dağıtıyor.
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