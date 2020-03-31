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Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...

Koronavirüs salgını küresel bir krize dönüşürken, milyonlarca insan salgından etkilendi. Hindistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 100 milyon göçmen işçinin köylerine dönme çabası trajediye dönüştü.

31.03.2020 12:24 - Son Güncelleme: 31.03.2020 12:24
Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...

Goutam Lal Meena, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sandaletleriyle yürümüş, su ve bisküvi ile hayatta kalmış. Hindistan 24 Mart gecesi koronavirüsün yayılmasını önlemek için 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ettikten sonra, Meena işsiz kaldı.

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Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...

Ülkede tüm seferler durdurulduğu için köyüne yürüyerek dönmesi gerekecekti. Meena, "Gece gündüz yürüdüm. Başka seçeneğim yoktu. Çok az param vardı, yiyeceğimse hemen hemen yoktu" diye konuştu çatallaşan sesiyle.

Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...

Ancak yalnız değildi. Hindistan'ın her yerinden milyonlarca göçmen işçi şehirlerden kaçıp köylerdeki evlerine gidiyor. Büyükşehir ekonomisinin belkemiği olan o kayıt dışı işçiler konut inşa ediyor, yemek pişiriyor, eve yemek servisi yapıyor, salonlarda saç kesiyor, otomotiv üretimi yapıyor veya gazete dağıtıyor.

Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...

Köylerindeki fakirlikten kaçan yaklaşık 100 milyon kişi kenar mahallelerdeki bakımsız pis evlerde yaşayıp daha iyi, daha yüksek hayat standartları peşinde.

Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...

Geçen haftaki sokağa çıkma yasağı onları bir gecede mülteci konumuna soktu. İşyerleri kapatıldı ve ödemelerini yapan çoğu işçi ve müteahhitler kayıplara karıştı.

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