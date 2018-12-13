Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

Göç, Mülteci ve Uyum dairesinin kuruluşunun 40'ıncı yıldönümü kutlamasına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın göç ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmelerinin çok uzun sürdüğünü söyledi.

13 Aralık 2018 Perşembe, 05:17:07 Güncelleme: 05:19:49
Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

Berlin'de, Haus der Kulturen der Welt (Dünya Kültürleri Evi) salonunda gerçekleştirilen kutlamaya eski göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanları, çok sayıda göçmen temsilcisi ve Alman davetliler katıldı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, konuşmasına özeleştiri yaparak başladı.

Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

"ALMANYA'NIN GÖÇ ÜLKESİ OLDUĞUNU GEÇ ANLADIK"
Angela Merkel uyumun bir azınlık politikası değil, bir toplum politikası olduğunu vurguladı. Almanya'nın artık dünyaya daha da açık bir ülke olduğunu gururla söyleyebildiğine değinen Merkel, biraz da özeleştiri yaparak, ülkesinin, özellikle kendi partisinin (CDU) Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu anlamasının uzun sürdüğünü belirtti. Merkel konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

"Bazıları küreselleşme boyutunda, toplumsal çeşitliliğin artı bir güç olduğunu hâlâ anlayamadı. Bu bağlamda uyum konusunda konuşabilmemiz, açık olabilmemiz ve özeleştiri yapabilmemiz de çok zaman aldı.

Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

Ayrıca ekonomik perspektiften bakacak olursak, her vasıflı insan bizim için önemlidir. İleride yine dışarıdan gelecek nitelikli işgücüne ihtiyacımız olacak. Bu nedenle dış ülkelerden nitelikli işgücü alımı yasası konusunda çalışıyoruz.

Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

Aydan Özoğuz (eski Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı) toplumsal çeşitliliğin herkesin eşit şans eşitliğine sahip olmasıyla mümkün olacağını söylemişti.

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