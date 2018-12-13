Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

"ALMANYA'NIN GÖÇ ÜLKESİ OLDUĞUNU GEÇ ANLADIK"

Angela Merkel uyumun bir azınlık politikası değil, bir toplum politikası olduğunu vurguladı. Almanya'nın artık dünyaya daha da açık bir ülke olduğunu gururla söyleyebildiğine değinen Merkel, biraz da özeleştiri yaparak, ülkesinin, özellikle kendi partisinin (CDU) Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu anlamasının uzun sürdüğünü belirtti. Merkel konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: