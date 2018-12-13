Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin savaş uçağı sayısı

Bölgesinde sözü dinlenen güçlü ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin yaptığı savunma hamleleri meyvesini vermeye başladı. Global Power ülkelerin savaş uçağı rakamlarını açıkladı. Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? İşte merak edilen soruların cevapları...