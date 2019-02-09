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Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesi, anne adayı Meghan Markle masallardan çıkma bir düğün ile evlenmişti Prens Harry ile. Gözde Prens ile evlenen Meghan Markle için çanlar çalıyor. İddialara göre Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti. Önce giyimi ile eleştiri bombardımanına tutulan, ardından sarayda yaşadığı anlaşmazlıklar ve Kate Middleton ile olan sorunlarıyla gündeme gelen Meghan Markle'ı, Prenses Diana gibi bir son bekliyor olabilir.

09.02.2019 16:44 - Son Güncelleme: 09.02.2019 16:44
Meghan Markle'in peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...

Geçen yılın mayıs ayında da masallardakine benzer bir düğünle "hayatının aşkı" Prens Harry ile evlendi. Kısa sürede de bir bebek haberi geldi. Şimdi anne olmasına sayılı haftalar kaldı. Ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde bekar üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle için "peri masalı" çabuk sona erdi.

Meghan Markle'in peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...

Elbette Prens Harry ile Meghan Markle boşanma kararı almadı. Büyük bir heyecanla doğacak bebeklerini bekliyorlar. Ama görünüşe göre Meghan Markle için artık gerçeklerle yüzleşme zamanı.

Meghan Markle'in peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...

Meghan Markle için peri masalının sona erdiğini ileri süren kişi, Kraliyet ailesiyle ilgili yazdığı biyografilerle tanınan Andrew Morton.

Meghan Markle'in peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...

Morton'ın iddiasına göre Meghan Markle, kayınvalidesi Prenses Diana'nın, aileye girdiği ilk dönemlerde yaşadıklarına benzeyen sorunlarla karşı karşıya.

Meghan Markle'in peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...

Yazara göre Markle ile Prens Harry'nin aşkı bitmemiş olsa da Düşes'in hem ailenin geri kalanı hem de medya ile olan "balayı" beklenenden biraz erken sona erdi.

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