Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! Saray'ın canavarı, sahte hamilelik...
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesi, anne adayı Meghan Markle masallardan çıkma bir düğün ile evlenmişti Prens Harry ile. Gözde Prens ile evlenen Meghan Markle için çanlar çalıyor. İddialara göre Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti. Önce giyimi ile eleştiri bombardımanına tutulan, ardından sarayda yaşadığı anlaşmazlıklar ve Kate Middleton ile olan sorunlarıyla gündeme gelen Meghan Markle'ı, Prenses Diana gibi bir son bekliyor olabilir.
09.02.2019 16:44
- Son Güncelleme: 09.02.2019 16:44
Geçen yılın mayıs ayında da masallardakine benzer bir düğünle "hayatının aşkı" Prens Harry ile evlendi. Kısa sürede de bir bebek haberi geldi. Şimdi anne olmasına sayılı haftalar kaldı. Ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde bekar üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle için "peri masalı" çabuk sona erdi.
DİĞER GALERİLER