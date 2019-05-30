Meghan Markle'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Dayanamadı kaçtı...

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne rüya gibi bir düğünle gelin olan anne adayı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan iddialar İngiltere'yi sallıyor. Kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına alan Meghan Markle'ın sarayda yine kriz çıkardığı ve bu yüzden bebeğin dadısının istifa ettiği iddia edildi. Ancak bu Meghan Markle için bir ilk değil.

30.05.2019 17:47 - Son Güncelleme: 30.05.2019 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





