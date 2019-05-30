Meghan Markle'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Dayanamadı kaçtı...
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne rüya gibi bir düğünle gelin olan anne adayı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan iddialar İngiltere'yi sallıyor. Kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına alan Meghan Markle'ın sarayda yine kriz çıkardığı ve bu yüzden bebeğin dadısının istifa ettiği iddia edildi. Ancak bu Meghan Markle için bir ilk değil.
30.05.2019 17:47
- Son Güncelleme: 30.05.2019 17:54
Bazı basın organlarına yansıyan iddialara göre Markle ile Prens Harry'nin bebeği Archie'ye bakmakla görevli olan dadı da işini bırakmak zorunda kaldı. İngiliz basınına yansıyan bu iddialar Markle'ın hayranlarını da öfkelendirdi.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Markle ile Prens Harry'nin minik oğlu Archie'ye bakması için bir dadı görevlendirildi. Fakat Markle, değil dadının bebeğin bakımıyla ilgilenmesi yanına bile yaklaşmasına izin vermediği için işi bıraktı.
Çiftin Frogmore Evi'nde görev yaptığı iddia edilen ancak ismi açıklanmayan bir kaynağı iddiasına göre Markle, kendisinden başka birinin Archie ile yalnız kalmasına katlanamıyor. Bu konudaki bütün yardım tekliflerini de geri çeviriyor.
Aynı kaynak, Avustralya'da yayınlanan New Idea adlı dergiye yaptığı açıklamada "Meghan Markle sadece annesi Doria'nın bir dakikalığına bebeğini kucağına almasına izin veriyordu. Başka kimsenin bebeği kucağına almasını istemiyordu" dedi.
Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeklerine bakması için dadı tutmayacakları iddia ediliyordu. Hatta Markle'ın annesi Doria'nın ABD'den Londra'ya gidip bebeğin bakımında kızına yardım edeceği de ileri sürülenler arasındaydı.