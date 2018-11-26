Meghan Markle ile Kate Middleton kapıştı! Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

İki kardeşin yollarını ayırmasının altında yatan neden ise kulislerde dolaşan ve internetteki sitelere yansıyan iddialara göre büyük gelin Kate Middleton ile aileye yeni katılan Meghan Markle'ın anlaşamaması. Her ne kadar dışarıya karşı mutlu bir tablo sergileseler de iki elti çok da iyi anlaşamıyor. Üstelik Prens Harry'nin "Meghan ne isterse onu alacak" ısrarı da gerilimi iyice tırmandırıyor.