Meghan Markle ile Kate Middleton kapıştı! Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde neler oluyor? Uzun süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Prens Harry'nin eşi Meghan Markle savaşının iyice kızıştığı ve bu yüzden Meghan Markle ile Prens Harry'nin saraydan taşınacakları iddia edilmişti. İddiaların hemen ardından saraydan açıklama geldi ve Meghan Markle ile Prens Harry'nin taşınacakları doğrulandı. Doğrulama gelmesinin ardından iddialarının önüne geçilemiyor. Kate Middleton ile Meghan Markle arasında iplerin iyice koptuğu iddia ediliyor. İşte olay taşınmanın detayları.
Prens William'ın Kate Middleton ile evlenmesinden sonra uzun süre "mutlu üçlü" olarak objektif karşısına çıkan, kraliyet görevlerine giden kardeşlerin yolunun ayrılmasını hızlandıran olay ise Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesi oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine giren çift, birçok aile üyesi ile birlikte kendilerine ait dairelerde yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan taşınmaya karar verdi.
İki kardeşin yollarını ayırmasının altında yatan neden ise kulislerde dolaşan ve internetteki sitelere yansıyan iddialara göre büyük gelin Kate Middleton ile aileye yeni katılan Meghan Markle'ın anlaşamaması. Her ne kadar dışarıya karşı mutlu bir tablo sergileseler de iki elti çok da iyi anlaşamıyor. Üstelik Prens Harry'nin "Meghan ne isterse onu alacak" ısrarı da gerilimi iyice tırmandırıyor.