Mars'ta görüntülendi! Korku ve dehşete düşüren cisim... Mars bileti nasıl alınır? 'İsmini Mars'a gönder'

Mars'ta araştırmalar yürüten araçtan elde edilen karelerden birinde gözüken cisim görenleri şaşırttı. Araştırmaların hedefindeki gezegen 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü herkesi şoke etti. Bu arada NASA'nın Mars görevi için başlattığı 'İsmini Mars'a gönder' projesi başta Türkler olmak üzere tüm dünyada geniş yankı yarattı. Sanal bilet ekranına isim ve soy isimlerini yazan kullanıcılar, bu sayede Mars'a bırakılacak olan bir çip içerisinde isimlerinin yer almasına imkan tanıyacak. Peki Mars bileti nasıl alınır? İşte 'İsmini Mars'a gönder' kampanyası detayları...

17.06.2019 10:15 - Son Güncelleme: 17.06.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





