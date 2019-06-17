Mars'ta görüntülendi! Korku ve dehşete düşüren cisim... Mars bileti nasıl alınır? 'İsmini Mars'a gönder'
Mars'ta araştırmalar yürüten araçtan elde edilen karelerden birinde gözüken cisim görenleri şaşırttı. Araştırmaların hedefindeki gezegen 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü herkesi şoke etti. Bu arada NASA'nın Mars görevi için başlattığı 'İsmini Mars'a gönder' projesi başta Türkler olmak üzere tüm dünyada geniş yankı yarattı. Sanal bilet ekranına isim ve soy isimlerini yazan kullanıcılar, bu sayede Mars'a bırakılacak olan bir çip içerisinde isimlerinin yer almasına imkan tanıyacak. Peki Mars bileti nasıl alınır? İşte 'İsmini Mars'a gönder' kampanyası detayları...
Ülkemizde Uzay Yolu adıyla gösterilen bilim kurgu yapımı Star Trek, bu sefer bir keşif ile gündemde. Zira Mars'ta Star Trek'teki yıldız filosu amblemine oldukça benzeyen bir yapı
NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı aracı ile çekilen kare kısa sürede özellikle sosyal medyada günün konusu oldu.
Geçtiğimiz dönemde Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.
Kızıl gezegendeki kum tepeciklerini görüntüleyen bilim insanları T ve V harflerine benzeyen yapıları yakından inceliyor.
MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalaması güneş ışığının tam olarak düştüğü açıyla da ilgili. Mars rüzgarlı ve tozlu bir gezegen olduğu için, Kızıl Gezegen'de kum tepeleri yaygın olarak bulunuyor.