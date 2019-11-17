Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

Uzay araştırmaları son yıllarda hız kazandı. Özellikle Kızıl Gezegen Mars gizemini korurken, bu gezegen ile ilgili yapılan araştırmalar enteresan sonuçları da ortaya çıkardı. Mars'ta yapılan araştırmalarda çekilen bazı görüntüler "Uzayda yaşam var mı?" sorusunu akıllara getirdi. Özellikle bir kare Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte dünyayı hayrete düşüren o fotoğraflar...

17.11.2019 07:49 - Son Güncelleme: 17.11.2019 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





