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Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

Uzay araştırmaları son yıllarda hız kazandı. Özellikle Kızıl Gezegen Mars gizemini korurken, bu gezegen ile ilgili yapılan araştırmalar enteresan sonuçları da ortaya çıkardı. Mars'ta yapılan araştırmalarda çekilen bazı görüntüler "Uzayda yaşam var mı?" sorusunu akıllara getirdi. Özellikle bir kare Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte dünyayı hayrete düşüren o fotoğraflar...

17.11.2019 07:49 - Son Güncelleme: 17.11.2019 07:51
Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.

Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

Mars'ta çekilen bu fotoğraf görenleri şoke etti! Uzayda hayat var mı?

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

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