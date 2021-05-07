Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!
Günlerdir Karadeniz'deki Rusya ve Ukrayna gerilimi konuşulurken bir anda Manş Denizi'nde yeni bir olay patlak verdi. Manş Denizi'nde İngiltere ve Fransa arasında yaşanan balıkçılık krizi giderek büyüyor. İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yaşanan balıkçılık krizi büyüyor. Fransa'nın abluka tehdidi sonrası İngiltere, Jersey'e iki donanma gemisi gönderirken, Fransa da buna aynı şekilde yanıt verdi. Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler dünyada şoke etkisi yarattı.
İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yaşanan balıkçılık krizi büyüyor. Fransa'nın abluka tehdidi sonrası İngiltere, Jersey'e iki donanma gemisi gönderirken, Fransa da buna aynı şekilde yanıt verdi. Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler tansiyonu yükseltti.
Manş Denizi'ndeki Jersey Adası çevresindeki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından İngiltere ile Fransa arasında kriz çıktı. Daha önce de gündem olan konu, son günlerde yaşananların ardından büyük bir gerginliğe dönüşürken, önce İngiltere, sonrasında ise Fransa bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Dün yaşananlar savaş hazırlığı görüntülerini andırırken, iki ülke arasında yaşanan krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden "geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair" kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.