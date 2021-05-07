RAMAZAN İMSAKİYE
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Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

Günlerdir Karadeniz'deki Rusya ve Ukrayna gerilimi konuşulurken bir anda Manş Denizi'nde yeni bir olay patlak verdi. Manş Denizi'nde İngiltere ve Fransa arasında yaşanan balıkçılık krizi giderek büyüyor. İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yaşanan balıkçılık krizi büyüyor. Fransa'nın abluka tehdidi sonrası İngiltere, Jersey'e iki donanma gemisi gönderirken, Fransa da buna aynı şekilde yanıt verdi. Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler dünyada şoke etkisi yarattı.

07.05.2021 09:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 09:07
Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yaşanan balıkçılık krizi büyüyor. Fransa'nın abluka tehdidi sonrası İngiltere, Jersey'e iki donanma gemisi gönderirken, Fransa da buna aynı şekilde yanıt verdi. Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler tansiyonu yükseltti.

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Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

Manş Denizi'ndeki Jersey Adası çevresindeki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından İngiltere ile Fransa arasında kriz çıktı. Daha önce de gündem olan konu, son günlerde yaşananların ardından büyük bir gerginliğe dönüşürken, önce İngiltere, sonrasında ise Fransa bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Dün yaşananlar savaş hazırlığı görüntülerini andırırken, iki ülke arasında yaşanan krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

Kelimenin tam anlamıyla bir arbedenin yaşandığı liman çevresinde, bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüldü. Cep telefonuyla görüntülenen çarpışma sırasında, kıyıda bulunanların tezahürat yaptığı da yine video kaydına yansıdı.

Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden "geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair" kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

Ada çevresinde Fransız balıkçılar ile Jersey sakinleri arasında çok ciddi sürtüşmeler yaşandı. Bir Fransız balıkçı teknesinin bir İngiliz teknesini "çarparak bölgeden uzaklaştırdığı" görüldü.