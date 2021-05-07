Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

Nick Molnar 2015 yılında ailesiyle yaşıyor ve çevrimiçi takı satışı yapıyordu. 250 dolardan 10,000 dolara kadar uzanan ürün yelpazesi sonrasında pandemide aklına bir fikir geldi ve sadece 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı. Molnar, kullanıcıların alışverişlerinin maliyetini normal, faizsiz taksitlerle kademelendirmesine olanak tanıyan bir "şimdi al, sonra öde" ödeme platformu olan Afterpay'in kurucu ortağı ve CEO'su. Peki Molnar, genç yaşında milyarder olmayı nasıl başardı? İşte inanılmaz başarı hikayesi...

07.05.2021 09:31 - Son Güncelleme: 07.05.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





