Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı
Nick Molnar 2015 yılında ailesiyle yaşıyor ve çevrimiçi takı satışı yapıyordu. 250 dolardan 10,000 dolara kadar uzanan ürün yelpazesi sonrasında pandemide aklına bir fikir geldi ve sadece 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı. Molnar, kullanıcıların alışverişlerinin maliyetini normal, faizsiz taksitlerle kademelendirmesine olanak tanıyan bir "şimdi al, sonra öde" ödeme platformu olan Afterpay'in kurucu ortağı ve CEO'su. Peki Molnar, genç yaşında milyarder olmayı nasıl başardı? İşte inanılmaz başarı hikayesi...
2015'te kendinden 19 yaş büyük bir yatırım bankacısı olan Anthony Eisen'la tanıştı. İkili birlikte Afterpay'i kurdu. Afterpay, ABD, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan yapılan düşük bütçeli alışverişlerde, tüketicinin altı hafta içinde, faizsiz dört taksitle ödeme yapmasını sağlayan çevirimiçi bir hizmet.