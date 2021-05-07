RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

Nick Molnar 2015 yılında ailesiyle yaşıyor ve çevrimiçi takı satışı yapıyordu. 250 dolardan 10,000 dolara kadar uzanan ürün yelpazesi sonrasında pandemide aklına bir fikir geldi ve sadece 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı. Molnar, kullanıcıların alışverişlerinin maliyetini normal, faizsiz taksitlerle kademelendirmesine olanak tanıyan bir "şimdi al, sonra öde" ödeme platformu olan Afterpay'in kurucu ortağı ve CEO'su. Peki Molnar, genç yaşında milyarder olmayı nasıl başardı? İşte inanılmaz başarı hikayesi...

07.05.2021 09:31 - Son Güncelleme: 07.05.2021 10:13
Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

Molnar o kadar başarılı oldu ki, eBay'de Avusturalya'nın bir numaralı satıcısı oldu. Molnar günde binlerce paket kargoluyor.

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Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

Ve şimdi, pandemi ödemeler işini güçlendirirken, yükselen hisse fiyatı onu milyarder konumuna getirdi. Molnar, CNBC Make It'e, "Olanları gerçekten sindiremezsiniz çünkü çok şey çok hızlı gerçekleşti" dedi.

Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

KRİZDEN İLHAM ALDI
Molnar, kullanıcıların alışverişlerinin maliyetini normal, faizsiz taksitlerle kademelendirmesine olanak tanıyan bir "şimdi al, sonra öde" ödeme platformu olan Afterpay'in kurucu ortağı ve CEO'su.

Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

2015'te kendinden 19 yaş büyük bir yatırım bankacısı olan Anthony Eisen'la tanıştı. İkili birlikte Afterpay'i kurdu. Afterpay, ABD, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan yapılan düşük bütçeli alışverişlerde, tüketicinin altı hafta içinde, faizsiz dört taksitle ödeme yapmasını sağlayan çevirimiçi bir hizmet.

Bir zamanlar 250 dolara takı satarken aklına gelen fikir 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı

Şimdi 30 yaşında olan Molnar, "2008 krizini yaşamış biriyim ve krediden nakde geçişi gördüm" dedi. Molnar'ın jenerasyonundaki kredi kartı olmayan ya da kredi kartlarındaki yüksek faiz oranlarından korkanlar, tüketimde bu yeni yöntemi kolaylıkla kabullendi.