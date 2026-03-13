CANLI YAYIN
Lezzet turunda Türkiye farkı: 2 çorba dünya listesinde zirvede

TasteAtlas dünya genelinde gurme ve kullanıcıların oylarıyla hazırladığı "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesini yayımladı. Kültürlerin mutfak mirasını yansıtan bu rehberde dünyanın dört bir yanından seçkin lezzetler bir araya geldi. Türkiye'den 2 çorba zirveye yerleşti.

Gastronomi dünyasında en lezzetli çorbalar listelendi. TasteAtlas'ın kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle hazırlanan "En İyi Çorbalar" listesi Türk mutfağının iki ikonik lezzetini öne çıkardı. İşte global tat haritasında yer alan Türk çorbaları ve listedeki diğer lezzetler...

SıraÇorba AdıÜlke
40YouvarlakiaYunanistan
39Caldo de quesoMeksika
38KharchoGürcistan
37GulyásMacaristan
36RawonEndonezya
SıraÇorba AdıÜlke
35Sopa TarascaMeksika
34ČesnečkaÇek Cumhuriyeti
33Shio RamenJaponya
32Niúròu MiànTayvan
31TsukemenJaponya
SıraÇorba AdıÜlke
30Phở bò tái chínVietnam
29Sarawak laksaMalezya
28ŻurekPolonya
27Shoyu ramenJaponya
26Cullen Skinkİskoçya
SıraÇorba AdıÜlke
25TacacáBrezilya
24Chupe de camaronesPeru
23BulalôFilipinler
22Hakata ramenJaponya
21Zupa borowikowaPolonya
SıraÇorba AdıÜlke
20Miso ramenJaponya
19HúslevesMacaristan
18Sopa da pedraPortekiz
17Sopa de limaMeksika
16GulaiEndonezya
SıraÇorba AdıÜlke
15Barszcz czysty czerwonyPolonya
14Phở bòVietnam
13KalakeittoFinlandiya
12Taiwanese Hot PotTayvan
11Mercimek ÇorbasıTürkiye
SıraÇorba AdıÜlke
10LohikeittoFinlandiya
9Lanzhou lamianÇin
8SinigangFilipinler
7Tom kha gaiTayland
6Sinigang na baboyFilipinler
SıraÇorba AdıÜlke
5Tonkotsu ramenJaponya
4Soto betawiEndonezya
3Yokohama-Style RamenJaponya
2Beyran ÇorbasıTürkiye
1Vori-voriParaguay
Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan derlenmiştir.

