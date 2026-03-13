|Sıra
|Çorba Adı
|Ülke
|40
|Youvarlakia
|Yunanistan
|39
|Caldo de queso
|Meksika
|38
|Kharcho
|Gürcistan
|37
|Gulyás
|Macaristan
|36
|Rawon
|Endonezya
|35
|Sopa Tarasca
|Meksika
|34
|Česnečka
|Çek Cumhuriyeti
|33
|Shio Ramen
|Japonya
|32
|Niúròu Miàn
|Tayvan
|31
|Tsukemen
|Japonya
|30
|Phở bò tái chín
|Vietnam
|29
|Sarawak laksa
|Malezya
|28
|Żurek
|Polonya
|27
|Shoyu ramen
|Japonya
|26
|Cullen Skink
|İskoçya
|25
|Tacacá
|Brezilya
|24
|Chupe de camarones
|Peru
|23
|Bulalô
|Filipinler
|22
|Hakata ramen
|Japonya
|21
|Zupa borowikowa
|Polonya