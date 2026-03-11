Listenin zirvesinde yer alan Antakya künefesi dikkat çekerken, fıstıklı sarma ve Gaziantep baklavası da en iyi Türk tatlıları arasında üst sıralarda kendine yer buldu. İşte Türk mutfağının en iyi 22 tatlısı…
TÜRK MUTFAĞININ TATLI YILDIZLARI
Antakya künefesi:Antakya'ya özgü künefe çeşididir. İnce kadayıf hamurunun arasına tuzsuz peynir konur, iki tarafı da pişirilir ve şeker-limonlu şerbetle ıslatılır. Sıcak servis edilir ve genellikle fıstıkla süslenir.
Fıstıklı sarma: İnce yufkanın içine parlak yeşil fıstık ezmesi konularak sarılan bir baklava çeşididir. Gaziantep'in erken hasat fıstıkları kullanıldığı için doğal yeşil renklidir.
Gaziantep baklavası: İnce yufka katmanları arasına Antep fıstığı konularak yapılan ve şerbetle tatlandırılan ünlü Türk tatlısıdır. Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen en önemli tatlılardan biridir.
Künefe:İki kat tereyağlı kadayıf hamuru arasına peynir konularak yapılan, piştikten sonra şerbet dökülen bir tatlıdır. Genellikle fıstıkla süslenir ve sıcak servis edilir.
Katmer: Gaziantep'e özgü bir tatlı börektir. İnce hamurun içine kaymak ve fıstık konur. Genellikle sabah kahvaltısında yenir ve yeni evliler için geleneksel bir tatlıdır.
Baklava:İnce yufka katları arasına ceviz veya fıstık konulup şerbetle hazırlanan çok katlı bir tatlıdır. Osmanlı mutfağından dünyaya yayılan en ünlü tatlılardan biridir.
Şöbiyet: İçinde kaymak ve irmikli kremalı dolgu bulunan bir baklava çeşididir. Üçgen şeklinde katlanır, pişirildikten sonra şerbetlenir ve üzerine fıstık veya ceviz serpilir.
Burma kadayıf:Kadayıf hamurunun fıstıkla sarılmasıyla yapılan bir baklava çeşididir. Pişirildikten sonra şerbete batırılır ve dilimlenerek servis edilir.
Kadayıf dolması: Erzurum'a özgü bir tatlıdır. Kadayıf hamuru ceviz veya fındıkla sarılır, yumurtaya batırılıp kızartılır ve ardından şerbetle tatlandırılır.
Kalburabastı: Hamurun içine ceviz konularak yapılan, üzeri kalbur veya rende ile şekillendirilen geleneksel bir şerbetli tatlıdır.
(Takvim Foto Arşiv, Taste Atlas)