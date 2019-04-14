Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

The Crown adlı diziyle tekrar gündeme gelen Prenses Diana, dünyadaki en ünlü kraliyet ikonlarından biriydi, ancak kraliyet'in arka bahçelerinde yaşamasına rağmen kraliyet öncesi yılları gizemle kaplıydı. Diana, 1981 yılında Prens Charles'la evlenmeden önce çocukluk günlerinde İngiliz kırsalında düşük bir profile sahipti. Eski dönemlerde yaşayanlar Galler Prensesi hakkında daha fazla bilgi sahibiyken yeni nesil Diana hakkında pek bilgi sahibi değil. Gelin Prenses Diana hakkındaki bu heyecan verici ve şaşırtıcı gerçekleri hep birlikte açığa çıkaralım.