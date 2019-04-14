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Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

Dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan Netflix'te yayınlanan The Crown isimli dizinin 4'ncü sezonunda diziye dahil olacak olan Prenses Diana karakterini Emma Corrin'in canlandıracağı açıklandı. Dünyanın gelmiş geçmiş en çok merak edilen kişilerinden biri olan Lady Diana'nın ölümü hala gizemini koruyor. İşte Diana hakkında bilinmeyenler...

14.04.2019 10:30 - Son Güncelleme: 14.04.2019 10:30
Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

The Crown adlı diziyle tekrar gündeme gelen Prenses Diana, dünyadaki en ünlü kraliyet ikonlarından biriydi, ancak kraliyet'in arka bahçelerinde yaşamasına rağmen kraliyet öncesi yılları gizemle kaplıydı. Diana, 1981 yılında Prens Charles'la evlenmeden önce çocukluk günlerinde İngiliz kırsalında düşük bir profile sahipti. Eski dönemlerde yaşayanlar Galler Prensesi hakkında daha fazla bilgi sahibiyken yeni nesil Diana hakkında pek bilgi sahibi değil. Gelin Prenses Diana hakkındaki bu heyecan verici ve şaşırtıcı gerçekleri hep birlikte açığa çıkaralım.

Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

1. AİLESİ II. ELİZABETH İLE KOMŞUYDU
Prenses Diana, 1 Temmuz 1961 yılında Park House adlı bir evde dünyaya geldi. Diana'ların komşusu ise Kraliçe II. Elizabeth'ti. II. Elizabeth Diana'nın ailesinin düğününde onur konuğu olmuştu.

Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

2. 'EARL SPENCER' OLARAK BİLİNİYORDU
İçerdekiler, geç prensesin doğmadan önce "Leydi Diana" olmadığını söyledi. Aksine, o sırada babası hala unvanın bir varisi olduğundan "Earl Spencer" olarak anılıyordu. Babası, en geç Earl John Spencer, Viscount Althorp unvanıyla tanınıyordu.Prenses Diana'nın yanı sıra büyük kızkardeşleri Jane ve Sarah da "Earl" ünvanını aldı. Halk, Prenses'in son dönemlerinde de Diana'dan "Onurlu Diana Spencer" olarak bahsetti.

Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

3. TORUNU İLE AYNI YERDE VAFTİZ EDİLDİ
Diana, Sandringham Malikânesi'nde bulunan Aziz Mary Magdalene Kilisesi'nde vaftiz edildi. Bu kilise ikonik ve özel olarak bilinir. Nedeniyse kraliyet ailesi, yıllardır Noel tatillerini kutlamak için burayı kullanıyor. Diana'nın torunu Prenses Charlotte da aynı kilisede vaftiz edildi.

Lady Diana hakkında bilinmeyen gerçekler! (Prenses Diana nasıl öldü?)

4. ASLINDA BİR ABİSİ VARDI
Diana doğmadan önce, John adında bir ağabeyi vardı. Ne yazık ki, erkek kardeşi doğduktan birkaç saat sonra öldü. Prenses Diana büyük bir erkek kardeş deneyimi yaşayamamış olabilir, ama 1964'te doğan kardeşi Prens Charles Spencer'a sevgi dolu bir abla oldu.

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