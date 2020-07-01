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Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! Kim Jong-un ve karısının cinsel içerikli...

Dünya günlerdir Kuzey Kore ve Güney Kore arasına patlak veren kriz ile sonrasında yaşananları konuşuyor. Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim, Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un açıklamalarıyla zirve yapmıştı. Ancak bu krizin asıl nedeni belli oldu. O da Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun cinsel içerikli görüntüleri...

01.07.2020 16:52 - Son Güncelleme: 01.07.2020 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





