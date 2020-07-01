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Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! Kim Jong-un ve karısının cinsel içerikli...
Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! Kim Jong-un ve karısının cinsel içerikli...
Dünya günlerdir Kuzey Kore ve Güney Kore arasına patlak veren kriz ile sonrasında yaşananları konuşuyor. Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim, Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un açıklamalarıyla zirve yapmıştı. Ancak bu krizin asıl nedeni belli oldu. O da Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun cinsel içerikli görüntüleri...
01.07.2020 16:52
- Son Güncelleme: 01.07.2020 16:52
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim devam ederken, tansiyonun bu denli yükselmesinin arkasındaki gerçek sebep ortaya çıktı.
Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim, Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un açıklamalarıyla zirve yapmıştı.
Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" demişti.
Kim Yo Jong, ayrıca "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.