Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli Ofis 39'u ifşa oldu! Genç ve güzel kadınlar, alemler, uyuşturucu...

Dünya, Kuzey Kore lideri ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile çalkalanıyor. Bu yılın başında sağlık sorunları olduğu ve hatta öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte Kuzey Kore lideri ile ilgili şoke eden iddia...