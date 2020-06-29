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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli Ofis 39'u ifşa oldu! Genç ve güzel kadınlar, alemler, uyuşturucu...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli Ofis 39'u ifşa oldu! Genç ve güzel kadınlar, alemler, uyuşturucu...
Dünya günlerce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu konuştu. Kuzey Kore'nin ilginç lideri Kim Jong-un'un sırlarla dolu özel hayatı yavaş yavaş ifşa ediliyor. Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Ofis 39 adlı gizli örgütten milyonlar kazandığı, genç kadınlar ve ultra lüks yaşantısını bu şekilde finanse ettiği ileri sürülüyor. İşte tüm gelişmeler...
29.06.2020 10:05
- Son Güncelleme: 29.06.2020 10:05
Dünya, Kuzey Kore lideri ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile çalkalanıyor. Bu yılın başında sağlık sorunları olduğu ve hatta öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte Kuzey Kore lideri ile ilgili şoke eden iddia...
Her adımı tüm dünyada olay yaratan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, deyim yerindeyse "karabatak gibi"... Bir ortadan kayboluyor, bir gözüküyor.
Hal böyle olunca dünyanın aklına, New York Post gazetesinin de sorduğu şu soru geliyor: Kim'in yokluğunda "dükkana kim bakıyor?"
New York Post gazetesinin de hatırlattığı üzere Kim, alem yapmayı, genç ve güzel kadınları çok seviyor.
Kim'in yokluğunda kız kardeşi, ağabeyinin rolüne büründü ve hatta ABD'ye nükleer bir saldırı tehdidinde bile bulundu.