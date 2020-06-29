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Görülmemiş hızda uzuyorlar! İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

Gelen son dakika haberine göre, ülkelerde ikinci dalga etkisi yaşanmaya devam ederken bilim insanlarının virüse çare bulma çalışmaları da devam ediyor. Son olarak California Üniversitesi liderliğinde yapılan yeni araştırmanın sonuçları ve koronavirüsün mikroskopla çekilmiş yeni fotoğrafları yayınlandı. Koronavirüsle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise araştırmacılar tarafından virüsün "şeytani" olduğu şeklinde nitelendirildi.

29.06.2020 13:36 - Son Güncelleme: 29.06.2020 15:18
İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

ABD'de California Üniversitesi, corona virüsün mikroskopla çekilmiş yeni fotoğraflarını yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

Virüs vulaşan hücrelerin "dokungaçlar" çıkardığını tespit eden bilim insanları, hastalıklı hücrelerin bu dokungaçları kullanarak yayıldığını belirtti.

İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

Hasta hücrelerin tıpkı zombiler gibi tutundukları sağlıklı hücrelere Covid-19 bulaştırdığı kaydedildi.

İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

GÖRÜLMEMİŞ HIZDA UZUYOR
Araştırmacılar, HIV ve çiçek hastalığı gibi bazı ölümcül virüslerin de benzer yöntem kullandığını ifade etti.

İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

Ancak corona virüsün filopod adı verilen bu dokungaçları üretme hızının diğerlerine göre şaşırtıcı derecede yüksek olduğu açıklandı.

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