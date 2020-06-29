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Görülmemiş hızda uzuyorlar! İşte koronavirüsün yeni fotoğrafı...

Gelen son dakika haberine göre, ülkelerde ikinci dalga etkisi yaşanmaya devam ederken bilim insanlarının virüse çare bulma çalışmaları da devam ediyor. Son olarak California Üniversitesi liderliğinde yapılan yeni araştırmanın sonuçları ve koronavirüsün mikroskopla çekilmiş yeni fotoğrafları yayınlandı. Koronavirüsle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise araştırmacılar tarafından virüsün "şeytani" olduğu şeklinde nitelendirildi.

29.06.2020 13:36 - Son Güncelleme: 29.06.2020 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





