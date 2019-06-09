Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında şok iddia: Pirana dolu su tankına atarak...
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Yakın çevresinde bulunan asker ve bürokratlara uyguladığı acımasız cezalar ile konuşulan Kim Jong-un'un acımasız cezalarına bir yenisi daha eklendi.
09.06.2019 15:45
- Son Güncelleme: 09.06.2019 15:45
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kim Jong-un, yeni bir akılalmaz ölüm emri verdi ve infaz gerçekleştirildi.
Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.
Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon alev makinesiyle yakılarak öldürülmüştü.
Yıllar önce Güney Kore gazetesinde, Kim'in devletin üst düzeyinde bulunan 11 bürokratı askeri mahkemelerde yargılatıp alelacele ölüm cezasına mahkum ettirdiği ifade edilmişti.