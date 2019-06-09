Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında şok iddia: Pirana dolu su tankına atarak...

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Yakın çevresinde bulunan asker ve bürokratlara uyguladığı acımasız cezalar ile konuşulan Kim Jong-un'un acımasız cezalarına bir yenisi daha eklendi.

09.06.2019 15:45 - Son Güncelleme: 09.06.2019 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





