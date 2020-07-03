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Kraliyet'in dünyayı şoke eden sapkınlık zincirinde gözler Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew'da

İngiltere, Prens Andrew'in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesmişti. Araya koronavirüsün girmesi sonrası skandal biraz dindi dinmesine ancak skandalın yeni yeni detayları ve itirafçıları ortaya çıkıyor. Jeffrey Epstein davasında dün eski kız arkadaşı ve ortağı Ghislaine Maxwell'in de tutuklanmasıyla gözler yineden Prens Andrew'a çevrildi.

03.07.2020 16:13 - Son Güncelleme: 03.07.2020 16:13
Kraliyet'in dünyayı şoke eden sapkınlık zincirinde gözler Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew'da

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyor.

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Kraliyet'in dünyayı şoke eden sapkınlık zincirinde gözler Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew'da

Tutuklanan Ghislaine Maxwell de Epstein gibi, devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanıyor.

Kraliyet'in dünyayı şoke eden sapkınlık zincirinde gözler Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew'da

Bir dönemin en ünlü sosyetik güzelleri arasında gösterilen Maxwell, 35 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kraliyet'in dünyayı şoke eden sapkınlık zincirinde gözler Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew'da

1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew'ın da yakın arkadaşıydı.

Kraliyet'in dünyayı şoke eden sapkınlık zincirinde gözler Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew'da

New Hampshire'de tutuklanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 58 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

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