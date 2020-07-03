Bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi
Bilim insanlarından gelen açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu, virüsün yapısı nedeniyle orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Ancak, araştırmacılar mutant virüsün orjinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi.
03.07.2020 15:02
- Son Güncelleme: 03.07.2020 15:02
ORJİNALİNDEN DAHA BULAŞICI
Bilim insanları söz konusu mutasyonun corona virüsün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı) sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19'a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.
Sheffield Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, "Corona virüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen corona virüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü" ifadeleri kullanıldı.
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