Bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi

Sheffield Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, "Corona virüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen corona virüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü" ifadeleri kullanıldı.