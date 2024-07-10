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Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor! Uzmanlardan flaş iddia: Meghan Markle Kate Middleton krizi yeniden patlak verdi

Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor. Sussex Düşesi Meghan Markle ile Galler Prensesi Kate Middleton arasındaki krizde yeni gelişmeyi Kraliyet uzmanları duyurdu. Kraliyet uzmanlarında göre Meghan Markle uzun zamandır küs olduğu Kate Middleton ile yaşadıklarından dolayı çok pişman. Peki, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küs eltileri barışacak mı? İşte, Kraliyet Ailesi'nde yaşanan krizin tüm detayları…

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:02 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:24
Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor! Uzmanlardan flaş iddia: Meghan Markle Kate Middleton krizi yeniden patlak verdi 1

Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle-Kate Middleton krizi devam ediyor.

Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor! Uzmanlardan flaş iddia: Meghan Markle Kate Middleton krizi yeniden patlak verdi 2

Sussex Düşesi Meghan Markle ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın arasının uzun zamandır bozuk olduğu bilinirken Kraliyet uzmanlarından haber geldi.

Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor! Uzmanlardan flaş iddia: Meghan Markle Kate Middleton krizi yeniden patlak verdi 3

KRALİYET UZMANLARINDAN HABER GELDİ

Kraliyet uzmanları, Meghan Markle'ın Kate Middleton kavgası nedeniyle pişman olduğunu fakat "soğuk ilişkinin" onarılamayacak durumda olduğunu belirtti.

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