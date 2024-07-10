İsrail’in silah tedariki Batı’dan! Gazze’deki soykırıma rağmen desteğe devam ediyorlar

İsrail Gazze'de dokuz aydır kadın, çocuk yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri öldürürken Batı ise İsrail ordusuna silah ve mühimmat desteğine devam ediyor. Avrupa ülkelerinin İsrail'e yaptığı silah ihracatının son 10 yılda milyarlarca avroya ulaştığı bildirildi. 2014-2022 yıllarında AB ülkelerinden İsrail'e verilen ihracat lisanslarının toplam değeri yaklaşık 6,3 milyar avro oldu. İsrail'e en büyük desteği ise Almanya, Fransa, Romanya, Çekya, İtalya ve Hollanda sağlıyor.