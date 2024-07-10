İsrail’in silah tedariki Batı’dan! Gazze’deki soykırıma rağmen desteğe devam ediyorlar

İsrail Gazze'de dokuz aydır kadın, çocuk yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri öldürürken Batı ise İsrail ordusuna silah ve mühimmat desteğine devam ediyor. Avrupa ülkelerinin İsrail'e yaptığı silah ihracatının son 10 yılda milyarlarca avroya ulaştığı bildirildi. 2014-2022 yıllarında AB ülkelerinden İsrail'e verilen ihracat lisanslarının toplam değeri yaklaşık 6,3 milyar avro oldu. İsrail'e en büyük desteği ise Almanya, Fransa, Romanya, Çekya, İtalya ve Hollanda sağlıyor.
Gazze'de İsrail saldırıları devam ederken Batılı ülkeler ise İsrail ordusuna silah tedarik etmeyi sürdürüyor.
İSRAİL'İN SİLAH TEDARİKÇİSİ BATI
İsrail'e en büyük silah desteğini veren ABD'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya da soykırım ordusuna silah tedarikinde bulunuyor.
SİLAH İTHALATININ YÜZDE 81'İ O ÜLKELERDEN
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Fransa, İtalya ve Almanya, 2019-2023 yıllarında ABD ile birlikte Orta Doğu'nun silah ithalatının yüzde 81'ini karşıladı. Orta Doğu'da geçtiğimiz yıl 200 milyar dolar ile askeri harcamalarda son 10 yılın en büyük artışı yaşanırken en büyük harcamayı yapan ikinci ülke ise İsrail oldu.
İsrail, Gazze'ye saldırıların başlamasından itibaren askeri bütçesini yüzde 24 artırarak 27,5 milyar dolara yükseltti.