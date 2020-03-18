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Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve eşi benzeri görülmemiş bir hızla dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs için tüm ülkeler alarma geçti. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti. Toplam vaka sayısı 201 bin. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da aynı şekilde artıyor. Peki hangi ülkede vaka sayısı kaç? Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte ülke ülke koronavirüs raporu.

18.03.2020 17:53 - Son Güncelleme: 18.03.2020 18:03
Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı

Çin

Vaka sayısı: 81.102 bin

Ölü sayısı: 3122

İyileşen sayısı: 56.927

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Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı

İtalya

Vaka: 31.506

Ölü sayısı: 2503

İyileşen sayısı: 2941

Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı

İran

Vaka: 16.169

Ölü sayısı: 988

İyileşen sayısı: 5389

Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı

İspanya

Vaka: 13.716

Ölü: 558

İyileşen sayısı: 1081

Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı

Almanya

Vaka: 9877

Ölü: 26

İyileşen: 71

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