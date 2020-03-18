Koronavirüsün önüne geçilemiyor! İşte ülke ülke kovid-19 vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve eşi benzeri görülmemiş bir hızla dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs için tüm ülkeler alarma geçti. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti. Toplam vaka sayısı 201 bin. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da aynı şekilde artıyor. Peki hangi ülkede vaka sayısı kaç? Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte ülke ülke koronavirüs raporu.
18.03.2020 17:53
- Son Güncelleme: 18.03.2020 18:03
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