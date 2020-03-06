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Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya önlenemez bir hızla yayılan koronavirüs son olarak İran'ın tüm kentlerini ele geçirdi. COVID-19 şuana kadar 65'i aşkın ülkede görüldü ve binlerce kişi öldü. Hastalığa yakalananlar binler de cabası. İtalya'da bilanço günbegün artıyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, Hollanda'da ilk ölüm gerçekleşti. Ayrıca Sırbistan ve Kamerun'un ardından, Vatikan'da ilk coronavirüs vakası teşhis edildi.

06.03.2020 14:45 - Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56
Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR
İtalya'da Covid-19 vakalarında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.

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Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi

YENİ DOĞAN BEBEKTE CORONA VİRÜS
İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi

DÜNYA GENELİNDE YAYILIYOR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 97 bini geçti.

Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi

İLK DEFA GÖRÜLEN ÜLKELER
Sırbistan ve Kamerun'un ardından Vatikan'da ilk coronavirüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

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