Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberi! Hollanda'dan ilk ölüm haberi geldi
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya önlenemez bir hızla yayılan koronavirüs son olarak İran'ın tüm kentlerini ele geçirdi. COVID-19 şuana kadar 65'i aşkın ülkede görüldü ve binlerce kişi öldü. Hastalığa yakalananlar binler de cabası. İtalya'da bilanço günbegün artıyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, Hollanda'da ilk ölüm gerçekleşti. Ayrıca Sırbistan ve Kamerun'un ardından, Vatikan'da ilk coronavirüs vakası teşhis edildi.
06.03.2020 14:45
- Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56
BİLANÇO HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR
İtalya'da Covid-19 vakalarında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.
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