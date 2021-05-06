RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu

Sırbistan'da bir alışveriş merkezi (AVM) koronavirüs aşısı olup AVM'ye başvuran ilk 100 kişiye 3000 dinar (250 TL) alışveriş çeki vereceklerini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler AVM'ye akın edince izdiham oluştu. Öte yandan daha önce aşı karşıtı olan eski Beşiktaşlı ve Kasımpaşa futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa da aşı oldu. Karleusa, Usce alışveriş merkezinde aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

06.05.2021 16:22 - Son Güncelleme: 06.05.2021 16:22
Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu

Dünya Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor. Belgrad'da bir AVM aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar (yaklaşık 250 TL) indirim çeki vereceğini duyrudu.

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Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu

AVM'nin bu kampanyası duyurmasından kısa bir süre sonra binlerce kişi AVM'ye akın etti. Kampanya kısa sürede izdihama neden oldu.

Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu

Sabahın erken saatlerinde AVM'nin önünde kuyruğa giren binlerce kişi kapılar açıldıktan sonra da AVM'nin içini doldurdu.

Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu

Hem koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hem de indirim kuponunu alan şanslı kişiler arasında yer almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu

İzdiham görüntüleri ile gündeme gelen Sırbistan aldığı karar ile de dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.