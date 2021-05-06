Koronavirüs aşısı olana 250 TL kampanyası Sırbistan'da izdiham yarattı! Jelena Karleusa da aşı oldu
Sırbistan'da bir alışveriş merkezi (AVM) koronavirüs aşısı olup AVM'ye başvuran ilk 100 kişiye 3000 dinar (250 TL) alışveriş çeki vereceklerini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler AVM'ye akın edince izdiham oluştu. Öte yandan daha önce aşı karşıtı olan eski Beşiktaşlı ve Kasımpaşa futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa da aşı oldu. Karleusa, Usce alışveriş merkezinde aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.
06.05.2021 16:22
- Son Güncelleme: 06.05.2021 16:22