Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

BOŞANMANIN SEBEBİ O MU?

Şimdiyse, Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışmış olan Çinli bir tercüman, Microsoft'un kurucusunun 27 yıllık karısına olan sevgisini yabancılaştırmaktan sorumlu olduğuna dair çılgın çevrimiçi söylentileri reddetmek için öne çıktı.