RAMAZAN İMSAKİYE
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Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen ayrılık kararının ardından flaş yasak aşk iddiaları ortaya atıldı. Ayrılık sebebi Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışmış olan Çinli bir tercüman kadın mı? İşte detaylar…

06.05.2021 14:07 - Son Güncelleme: 06.05.2021 14:07
Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

Dünyanın konuştuğu boşanmaya dair ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Boşanacaklarını açıklayan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates, devasa serveti paylaşmak için anlaştı.

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Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

Çift, Pazartesi günü 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını Twitter'dan duyurdular. Kurdukları yardım kuruluşu 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten çiftten Melinda Gates, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde 'Evliliklerinin geri dönülemez şekilde yıkıldığını' bildirdi.

Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

"Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyen Bill ve Melinda Gates, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin üç çocuğu var. Birlikte yönettikleri Bill & Melinda Gates Vakfı ise dünya çapında aşılama gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bağışlarıyla biliniyor.

Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...

BOŞANMANIN SEBEBİ O MU?
Şimdiyse, Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışmış olan Çinli bir tercüman, Microsoft'un kurucusunun 27 yıllık karısına olan sevgisini yabancılaştırmaktan sorumlu olduğuna dair çılgın çevrimiçi söylentileri reddetmek için öne çıktı.