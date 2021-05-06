Bomba iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardında bir kadın daha mı var? Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen ayrılık kararının ardından flaş yasak aşk iddiaları ortaya atıldı. Ayrılık sebebi Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışmış olan Çinli bir tercüman kadın mı? İşte detaylar…
06.05.2021 14:07
- Son Güncelleme: 06.05.2021 14:07
Çift, Pazartesi günü 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını Twitter'dan duyurdular. Kurdukları yardım kuruluşu 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten çiftten Melinda Gates, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde 'Evliliklerinin geri dönülemez şekilde yıkıldığını' bildirdi.