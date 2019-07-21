Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

Ülkelerin geleneklerine bazen akıl sır erdirilemiyor. Bu haberimizde bazılarının nasıl olur diyerek tepki vereceği ama onlar için normal olan gelenekleri derledik. Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. İşte o geleneklerden bazıları...

21.07.2019 14:08 - Son Güncelleme: 21.07.2019 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





