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Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

Ülkelerin geleneklerine bazen akıl sır erdirilemiyor. Bu haberimizde bazılarının nasıl olur diyerek tepki vereceği ama onlar için normal olan gelenekleri derledik. Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. İşte o geleneklerden bazıları...

21.07.2019 14:08 - Son Güncelleme: 21.07.2019 14:09
Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

APATANİ KABİLESİNİN İLGİNÇ GELENEĞİ

Hindistan'daki bir kabilenin kadınları görenleri şaşkına çeviriyor.

Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

Apatani kabilesinin kadınlarının en büyük özelliği burunlarında dört delikli olması.

Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

Bu kabilede kız çocukları doğduktan sonra burunlarına delik açılıyor.

Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

Burnun her iki tarafına yukarıya doğru açılan deliklere birer tıkaç takılıyor.

Korkunç olay! El ve ayak parmaklarını kesip yediriyorlar...

Açılan deliklerin kadınları daha güzel yapmadığı kesin.

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