Ayak izlerinin 2000 yıllık olduğu doğrulandı
Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yapılan incelemeler, izlerin milattan sonra 1. yüzyılın başlarına ait olduğunu ortaya koydu. Bu dönem; Roma İmparatorluğu'nun güçlü olduğu Britanya'da tarihi olayların yaşandığı bir zaman dilimine denk geliyor.
Uzmanlara göre ayak izlerinin antik olduğunun anlaşılmasını sağlayan üç önemli özellik bulunuyor:
Kil tabakasının yarı fosilleşmiş yapısı
Daha önce yüzeye çıkmamış tortu katmanlarında bulunması
Katmanlı tortuların içine oyulmuş olmaları
Deniz birkaç gün içinde izleri yok etti
Arkeologlar üç gün boyunca yoğun bir şekilde çalışarak mümkün olan tüm verileri kaydetti. Ancak korktukları kısa sürede gerçekleşti. Deniz ve gelgitler birkaç gün içinde alanı tamamen yok etti. Ekip bir hafta sonra bölgeyi tekrar ziyaret ettiğinde ayak izlerinin neredeyse tamamının deniz tarafından silindiğini gördü.
(Fotoğraf: Aberdeen Üniversitesi / SWNS)