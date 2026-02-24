Fırtınalar ayak izlerini ortaya çıkardı

Bölgedeki güçlü kış fırtınaları ve kum hareketleri uzun süredir gömülü olan izlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum araştırmacılar için kısa süreli bir fırsat yarattı çünkü sahildeki bu tür izler deniz ve rüzgâr nedeniyle hızla yok olabiliyor. Araştırma ekibi, Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör Kate Britton liderliğinde bölgeye giderek izleri belgelemeye başladı.

Zorlu hava koşullarında acil kazı

Arkeologlar bölgeye ulaşırken oldukça zor şartlarla karşılaştı. Saatte yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgârlar çalışmalarını güçleştirdi. Ekip o kadar acele ediyordu ki yolda bir hobi mağazasından alçı tozu alarak ayak izlerinin kalıplarını çıkarmaya karar verdi. Dron kullanımı bile mümkün olmayacak kadar kötü hava koşullarına rağmen ekip, alanı temizleyerek ayak izlerini fotoğrafladı, haritalandırdı ve üç boyutlu modeller oluşturdu.

(Fotoğraf: Jenny Snedden ve Ivor Campbell, köpeklerini sahilde gezdirirken bu keşfi yaptılar.Aberdeen Üniversitesi / SWNS)