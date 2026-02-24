CANLI YAYIN
İskoçya'nın hırçın dalgaları Lunan Körfezi'nde 2000 yıllık devasa bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Köpeklerini gezdiren bir çiftin dikkati sayesinde Roma İmparatorluğu ve Boudicca dönemine ait nadir ayak izleri bulundu. Kalıntılar deniz onları yutmadan saniyeler önce alçı kalıplarla kurtarıldı.

İskoçya'da köpeklerini gezdiren bir çift sahilde fark ettikleri ilginç ayak izleri sayesinde arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir keşfin ortaya çıkmasına vesile oldu. Doğanın ortaya çıkardığı bu izler yaklaşık 2000 yıl öncesine uzanan insan ve hayvan hareketlerinin izlerini taşıyor.

Köpek gezintisi tarihi bir keşfe dönüştü

NY Post'ta yer alan habere göre İskoçya'nın doğu kıyısındaki Lunan Körfezi'nde yürüyüş yapan Ivor Campbell ve Jenny Snedden, köpekleri Ziggy ve Juno ile sahilde dolaşırken kumların üzerinde sıra dışı ayak izleri fark etti.

Bu izlerin sıradan olmadığını düşünen Campbell durumu hemen yerel arkeolog Bruce Mann'a bildirdi. Kısa süre içinde arkeologlar bölgeye ulaşarak inceleme başlattı ve keşfin öneminin anlaşılmasıyla birlikte acil bir arkeolojik çalışma başlatıldı.

(Fotoğraf: İskoçya'daki Lunan Körfezi'nde birinci yüzyıla ait ayak izleri keşfedildi. Aberdeen Üniversitesi / SWNS)

Fırtınalar ayak izlerini ortaya çıkardı

Bölgedeki güçlü kış fırtınaları ve kum hareketleri uzun süredir gömülü olan izlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum araştırmacılar için kısa süreli bir fırsat yarattı çünkü sahildeki bu tür izler deniz ve rüzgâr nedeniyle hızla yok olabiliyor. Araştırma ekibi, Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör Kate Britton liderliğinde bölgeye giderek izleri belgelemeye başladı.

Zorlu hava koşullarında acil kazı

Arkeologlar bölgeye ulaşırken oldukça zor şartlarla karşılaştı. Saatte yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgârlar çalışmalarını güçleştirdi. Ekip o kadar acele ediyordu ki yolda bir hobi mağazasından alçı tozu alarak ayak izlerinin kalıplarını çıkarmaya karar verdi. Dron kullanımı bile mümkün olmayacak kadar kötü hava koşullarına rağmen ekip, alanı temizleyerek ayak izlerini fotoğrafladı, haritalandırdı ve üç boyutlu modeller oluşturdu.

(Fotoğraf: Jenny Snedden ve Ivor Campbell, köpeklerini sahilde gezdirirken bu keşfi yaptılar.Aberdeen Üniversitesi / SWNS)

Ayak izlerinin 2000 yıllık olduğu doğrulandı

Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yapılan incelemeler, izlerin milattan sonra 1. yüzyılın başlarına ait olduğunu ortaya koydu. Bu dönem; Roma İmparatorluğu'nun güçlü olduğu Britanya'da tarihi olayların yaşandığı bir zaman dilimine denk geliyor.

Uzmanlara göre ayak izlerinin antik olduğunun anlaşılmasını sağlayan üç önemli özellik bulunuyor:

  • Kil tabakasının yarı fosilleşmiş yapısı

  • Daha önce yüzeye çıkmamış tortu katmanlarında bulunması

  • Katmanlı tortuların içine oyulmuş olmaları

Deniz birkaç gün içinde izleri yok etti

Arkeologlar üç gün boyunca yoğun bir şekilde çalışarak mümkün olan tüm verileri kaydetti. Ancak korktukları kısa sürede gerçekleşti. Deniz ve gelgitler birkaç gün içinde alanı tamamen yok etti. Ekip bir hafta sonra bölgeyi tekrar ziyaret ettiğinde ayak izlerinin neredeyse tamamının deniz tarafından silindiğini gördü.

(Fotoğraf: Aberdeen Üniversitesi / SWNS)

Bölgede bir ilk

Uzmanlar, bu keşfin İskoçya'da o döneme ait insan ve hayvan ayak izlerinin ilk örneği olduğunu belirtiyor. Dünya genelinde benzer ayak izi alanları oldukça nadir bulunuyor ve birçok arkeolog kariyeri boyunca böyle bir keşifle karşılaşamıyor.

(Fotoğraf: Aberdeen Üniversitesi / SWNS)

