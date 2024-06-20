Kızıldeniz'de Yunan gemisinin vurulma anı kamerada! Husiler açık açık ilan etti... "Daha fazlasını vuracağız"

Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam eden Yemen'deki İran destekli Husiler, Yunan gemisinin geçtiğimiz hafta vurulma anına ait görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
RESMEN İLAN ETTİLER: "DAHA FAZLA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"
Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Tutor isimli geminin Kızıldeniz'de vurulma anına ait görüntüleri yayınlayarak, gelecekte daha fazla saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.
"GEMİ İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN LİMANLARINA GİRİŞ YASAĞI KARARINI İHLAL ETTİ"
Saree 12 Haziran'da Tutor'a düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Saldırı 1 insansız su üstü aracı (USV), çok sayıda İHA ve balistik füzelerle gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı" şeklinde konuşmuştu.