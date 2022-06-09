Kinder Sürpriz’de ortaya çıkan Salmonella virüsü hakkında flaş gelişme! O fabrika basıldı
Kinder Sürpriz'le ortaya çıkan Salmonella virüsü krizi Avrupa'da devam ediyor. 150'den fazla çocuğun hasta olmasına neden olan çikolataların üreticisi Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki fabrika ve ofislerine baskın yapılıp belge ve bilgisayarlara el konuldu.
09.06.2022 15:39 - Son Güncelleme: 09.06.2022 15:39
Salmonella skandalında hem adı lekelendi hem de büyük mali kayıp yaşadı. Çikolata üreticisi İtalyan Ferrero şirketi, ürünlerinde tespit edilen Salmonella bakterisi sonrası zarar etmeye devam ediyor.
Firmaya ait Belçika ve Lüksemburg'daki altı fabrika ve ofise baskın düzenlendi. Belçika'daki baskınları Federal Gıda Zinciri Güvenliği Birimi yaptı.
FERRERO SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lüksemburg'da da şirkete ait üç ofise baskın düzenlendi. Bilgisayar ve belgelere el konuldu. Lüksemburg Başsavcılığı kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.