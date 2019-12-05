Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Dünyanın en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster'in Almanya versiyonunun sunucusu Gunter Jauch'un villasında devam eden inşaat çalışmaları sırasında bahçesine gömüşmüş bir ceset bulundu.

05.12.2019 13:34 - Son Güncelleme: 05.12.2019 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





