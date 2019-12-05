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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Dünyanın en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster'in Almanya versiyonunun sunucusu Gunter Jauch'un villasında devam eden inşaat çalışmaları sırasında bahçesine gömüşmüş bir ceset bulundu.

05.12.2019 13:34 - Son Güncelleme: 05.12.2019 13:34
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Almanya'da yayınlanan Milyoner yarışmasının sunucusu Günter Jauch'un, Potsdam'da bulunan villasının bahçesinde tesadüfen bulunan ceset şok etkisi yarattı.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, inşaat çalışmaları sırasında toprağa yaklaşık 30 santimetre gömülü bir insan iskeleti bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusuna büyük şok! Bahçesinde ceset bulundu

Nisan 1945'te Potsdam'da verilen mücadele, Kızıl Ordu'nun Berlin'e girdiği ve Almanya'nın koşulsuz teslimiyeti kabul ettiği Berlin taarruzunun bir parçasıydı.

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