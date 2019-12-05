Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi... Çiğ et yiyip, kan içiyorlar
Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Raute. Raute Kabilesi dünyanın en ilkel kabilelerinden biri olarak biliniyor. Kabile üyeleri yakaladıkları maymun etini yerken, kabile üyesi bir kişi öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar. İşte dünyanın en ilginç kabilesi...
Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…
Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.