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Kim Jong Un halkından gözyaşları içinde özür diledi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

12.10.2020 12:27 - Son Güncelleme: 12.10.2020 12:27
Kim Jong Un halktan gözyaşları içinde özür diledi!

Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

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Kim Jong Un halktan gözyaşları içinde özür diledi!

GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Kim Jong Un halktan gözyaşları içinde özür diledi!

Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" diye konuştu.

Kim Jong Un halktan gözyaşları içinde özür diledi!

"BÜYÜK ZORLUKLAR, GÖRÜLMEMİŞ FELAKETLER"

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

Kim Jong Un halktan gözyaşları içinde özür diledi!

Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.

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