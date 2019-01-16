Kenya'daki saldırıdan kan donduran görüntüler

Bakan Matiang, saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin bilgi paylaşmazken, yerel medyada şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet, saldırganların arasında bir intihar eylemcisinin de olduğunu, eylemcinin otelin bekleme salonunda üzerindekileri patlattığını ifade etti.