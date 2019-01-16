Kenya'daki saldırıdan kan donduran görüntüler
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, olayın ardından bölgede durumun kontrol altına alındığı belirtildi.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:28:34 Güncelleme: 09:29:13
Bakan Matiang, saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin bilgi paylaşmazken, yerel medyada şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet, saldırganların arasında bir intihar eylemcisinin de olduğunu, eylemcinin otelin bekleme salonunda üzerindekileri patlattığını ifade etti.
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