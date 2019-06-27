Kazakistan'da hafta başında havaya uçan cephanelik, Arys ilçesinin çevresini cehenneme çevirdi

Kazakistan'da hafta başında havaya uçan cephanelik, kelimenin tam anlamıyla Arys ilçesinin çevresini cehenneme çevirdi. Amerikan Maxar şirketi, Arys'in patlamadan önce ve sonraki halinin fotoğraflarını yayınladı.

En az iki kişinin öldüğü, 165 insanın da yaralandığı zincirleme patlamaların, mühimmat depolarını haritadan sildiği göze çarpıyor.

27.06.2019 11:38 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





