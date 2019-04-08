Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

Cambridge Dükü, görevi boyunca herkesin kendisine direk ismiyle seslenmelerini istedi ve bazı görevlere de 'ajan' olarak bizzat katıldı.

Prens William da tecrübelerini paylaşarak Prens William, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizle vakit geçirmek, ulusumuzun güvenliği konusunda ne kadar çok katkıda bulunduklarını anlamamı sağladı. İşlerini gizli bir şekilde ailelerine, arkadaşlarına bile anlatamadan, yoğun bir stres altında sürdürüyorlar" dedi ve hizmetleri için herkese teşekkür etti.



