Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı
İngiltere Monarşisi'nin en büyük taht adaylarından biri olan Prens William hakkında, tüm dünyayı şaşkına çeviren gerçek ilk kez ortaya çıktı. Kate Middleton ile evlenmesinin ardından dünyanın en gözde isimlerinden biri haline gelen Prens William'ın ajanlık yaptığı duyuruldu.
08.04.2019 14:58
- Son Güncelleme: 08.04.2019 15:10
Cambridge Dükü, görevi boyunca herkesin kendisine direk ismiyle seslenmelerini istedi ve bazı görevlere de 'ajan' olarak bizzat katıldı.
Prens William da tecrübelerini paylaşarak Prens William, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizle vakit geçirmek, ulusumuzun güvenliği konusunda ne kadar çok katkıda bulunduklarını anlamamı sağladı. İşlerini gizli bir şekilde ailelerine, arkadaşlarına bile anlatamadan, yoğun bir stres altında sürdürüyorlar" dedi ve hizmetleri için herkese teşekkür etti.
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