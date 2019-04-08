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Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

İngiltere Monarşisi'nin en büyük taht adaylarından biri olan Prens William hakkında, tüm dünyayı şaşkına çeviren gerçek ilk kez ortaya çıktı. Kate Middleton ile evlenmesinin ardından dünyanın en gözde isimlerinden biri haline gelen Prens William'ın ajanlık yaptığı duyuruldu.

08.04.2019 14:58 - Son Güncelleme: 08.04.2019 15:10
Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

Attıkları he adım olay olan İngiliz Kraliyet Ailesi yine tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Ancak bu kez Kate Middleton ve Meghan Markle değil, Kate Middleton'ın eşi Prens William.

Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

AJAN ÇIKTI

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin veliahtlarından Prens William'ın, İngiliz istihbarat teşkilatları için üç hafta boyunca ajanlık yaptığı açıklandı. Kensington Sarayı Prens William'ın 3 hafta geçirerek eğitim aldığını bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

Açıklamaya göre Prens William, iç istihbarat teşkilatı MI5, dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik İstihbarat Dairesi'nde birer hafta olmak üzere toplam 3 hafta boyunca eğitim aldı.

Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

Cambridge Dükü, görevi boyunca herkesin kendisine direk ismiyle seslenmelerini istedi ve bazı görevlere de 'ajan' olarak bizzat katıldı.

Prens William da tecrübelerini paylaşarak Prens William, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizle vakit geçirmek, ulusumuzun güvenliği konusunda ne kadar çok katkıda bulunduklarını anlamamı sağladı. İşlerini gizli bir şekilde ailelerine, arkadaşlarına bile anlatamadan, yoğun bir stres altında sürdürüyorlar" dedi ve hizmetleri için herkese teşekkür etti.

Kate Middleton'ın eşi Prens William ajan çıktı! İlk kez yaşandı

Prens William'ın aldığı eğitim İngiliz Kraliyet Ailesi'nde de bir ilk oldu.

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